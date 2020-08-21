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Aktüel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:45:56 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, otomobiliyle Seyhan Baraj Gölü kenarına giden Mehmet Kıncak'a, yanına gelen B.F. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldığı iddia edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kıncak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan B.F'yi saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

Zanlı, Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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