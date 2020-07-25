  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:43:37 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda, bir çay ocağında oturan Timuçin Kocaer'e (42), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

Yaralanan Kocaer, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kocaer, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı