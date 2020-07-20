Adana'da silahlı saldırıda yaralanan adam 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da 40 gün önce akrabalarının silahlı saldırısında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da vefat eden annesi Keziban Dinler'in cenaze törenine katılmak için 10 Haziran'da Adana'dan otomobille yola çıktığı sırada akrabaları Ahmet Y. (41) ve Gökhan Y'nin (35) saldırısı sonucu yaralandığı öne sürülen İsmail Dinler (56), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dinler'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde İsmail, oğlu Uğur (27) ve ağabeyi Ercan Dinler (60) otomobille seyir halindeyken tabancayla vurulmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan yaralıların akrabaları Ahmet Y. ve Gökhan Y. sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ahmet Y. ile maktul İsmail Dinler'in teyze çocukları olduğu, İsmail Dinler'in evlendiği diğer teyzesinin kızıyla yaklaşık 25 yıl önce boşandığı, bu nedenle kuzenler arasında husumet bulunduğu iddia edilmişti.