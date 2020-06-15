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Aktüel

Adana'da silahlı kavganın ardından uyuşturucu ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:11:10 -
Adana'da silahlı kavganın ardından uyuşturucu ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı kavganın ardından satışa hazır 336 paket esrar, iki pompalı tüfek ve tabancayla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81 bin 211 Sokak'ta Cüneyt Y. ile Adnan K. arasında alacak meselesinden silahlı kavga çıktı.

Kavga esnasında ateşlenen silahlardan çıkan mermi ve saçmalar, park halindeki üç araca isabet etti.

Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan zanlılardan Adnan K'yi ruhsatsız tabanca ve satışa hazır 336 paket esrarla yakaladı.

Cüneyt Y. de ekiplerce iki ruhsatsız pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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