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Aktüel Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:05:37 -
Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında oturan 2 grup arasında "küfürlü konuşma" nedeniyle kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, İ.A. (35), S.K. (50) ve C.A. (51) yaralandı.

Polis ekiplerince yakalanan S.A. ile hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan İ.A. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.A. ve İ.A. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralı C.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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