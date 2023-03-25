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Aktüel Adana'da silahlı kavga
Aktüel

Adana'da silahlı kavga

Yeniakit Publisher
2023-03-25 00:28:00 -
Adana'da silahlı kavga

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi'nde seyyar olarak ekmek satan M. T. ile market işletmecisi Z. A. arasında ekmek satışı nedeniyle kavga çıktı.

Çevredeki esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan M. T, daha sonra yakını M. T.'yi de yanına alıp, Z. A'nın iş yerine gitti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu M. T. ve Z. A. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan T., tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M. T'yi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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