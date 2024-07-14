Adana'da şiddetli fırtına ve sel!
Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Adana'da bugün şiddetli yağmur ve fırtına yaşandı.
Adana'da etkili olan yağmur ve fırtına şehri alt üst etti.
Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi.
Bir inşaatta ise vinç devrildi. Olayda kimseye bir zarar gelmemesi teselli oldu.
Kısa süren yağmur ve rüzgar özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.
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