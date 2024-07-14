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Gündem Adana'da şiddetli fırtına ve sel!
Gündem

Adana'da şiddetli fırtına ve sel!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 20:37:00 - 2024-07-14 21:15:02

Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Adana'da bugün şiddetli yağmur ve fırtına yaşandı.

Adana'da etkili olan yağmur ve fırtına şehri alt üst etti.

Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi.

Bir inşaatta ise vinç devrildi. Olayda kimseye bir zarar gelmemesi teselli oldu.

Kısa süren yağmur ve rüzgar özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.
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