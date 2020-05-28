Adana'da sıcak hava narenciyeyi olumsuz etkiledi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, Türkiye'nin en büyük turunçgil üreticisi konumunda olan Adana'da, geçen hafta yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının, başta limon ve mandalina olmak üzere tüm çeşitlerde büyük hasara neden olduğunu belirtti.

Korkut, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl üreticilerin, önce aşırı soğuklar, don olayları, ardından Kovid-19 salgını ve buna bağlı olarak ihracat kapılarının kapatılması, şimdi de aşırı sıcaklar nedeniyle büyük zarar ettiğini öne sürdü.

Türkiye narenciye üretiminin neredeyse yüzde 90'ının Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştiğini, Adana'nın ise Türkiye'deki portakalın yaklaşık yüzde 25'ini, limonun yüzde 20'sini, greyfurtun yüzde 75'ini ürettiğini dile getiren Korkut, şu ifadeleri kullandı:

"Narenciyede böylesine önemli bir şehir, bu sene felaket üzerine felaket yaşadı. Önce soğuk hava ve don olaylarıyla karşılaştı. Sonrasında Kovid-19 pandemisi nedeniyle ihracat kapıları kapatılınca ürünler elde kaldı ve narenciye fiyatları düştükçe düştü. Şimdi de geride bıraktığımız günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle narenciye meyveleri aşırı derecede zarar gördü."

Korkut, tarımsal üretimin başta doğaya, mevsimlere ve iklimlere bağlı olması nedeniyle her zaman risk ve tehlikelerle karşı karşı olduğunu vurguladı.

Doğal afetler veya iklimsel durumlardan ortaya çıkan zararların, devlet tarafından üreticiye destek olunarak giderilmesi gerektiğini ifade eden Korkut, şunları kaydetti:

"Bu konuda en önemli araçlardan bir tanesi TARSİM'dir. Fakat TARSİM'de aşırı sıcaklardan dolayı ortaya çıkacak zararlar, sigorta kapsamına alınmamaktadır. Ancak aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan üretici zararı, Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Komisyonuna göre yüzde 80-90'lara varmıştır. TARSİM acil olarak aşırı sıcaklardan dolayı ortaya çıkan zararları sigorta kapsamına almalıdır. Bu sıkıntılı sürecin aşılması için çiftçinin tarım kredi ve bankalara olan kredi borçlarının silinmesi veya faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmesini talep ediyoruz."