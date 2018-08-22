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Adana'da sıcak anlar! Çatışma çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup sokak ortasında çatıştı. Olayda 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:20
Adana'da sıcak anlar! Çatışma çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Husumetli olan iki taraf arasında Obalar Caddesi'nde kavga çıktı. Kavgada her iki tarafta tabanca ve pompalı tüfek kullanmaya başladı.

Bu arada yoldan geçen motosiklet üzerindeki 8 yaşındaki Berfin Yaşar isimli çocuk yaralanarak yere düştü. Yakını hemen onu olay yerinden uzaklaştırıp özel bir hastaneye götürdü. Buna rağmen iki taraf arasındaki silahlı çatışma devam etti. Olayda Mehmet Yaşar ve Umut Bilekçier yaralandı. Yaralılar özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada çatışma anında çevredeki bir otomobilin camına ve iş yerine mermiler isabet etti. İş yeri sahibi Resul Savuç, sokakta bir anda çatışma çıktığını iş yerine kaçtıklarını ancak camlara mermi isabet ettiğini kendisinin de kafasından saçma sıyırdığını şans eseri hayatta kaldığını söyledi.

Polis ekipleri ise kısa sürede olay yerine gelerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılardan birinin olayı Recep, Oğuz ve Yılmaz isimli şahısların gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Polis de olaya karıştığı ileri sürülen Durmaz A. ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:20
  1. Adana
  2. Seyhan

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