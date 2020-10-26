Adana'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Hüseyin Balcı idaresindeki 01 AFA 825 plakalı kağıt yüklü kamyonetin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
Balcı'nın yol kenarına park ettiği kamyoneti kısa sürede alevler sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kamyonet kullanılamaz hale geldi.