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Aktüel

Adana'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:11:44 -
Adana'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

ADANA (AA) - Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde Alperen Karataş, arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Karataş'ın gölde kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.

Baraj gölünde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Karataş'ın cesedine ulaştı.

Olay yerine gelen Karataş'ın yakınları gözyaşı döktü, fenalık geçirdi.

Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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