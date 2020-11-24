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Aktüel Adana'da şehit polisin öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı
Aktüel

Adana'da şehit polisin öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı

Şehit eşi Derya Hakan: - "Beni hatırladığınız ve bu anlamlı günde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:11:10 -
Adana'da şehit polisin öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri şehit polis memurunun öğretmen eşine çiçek sundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt'in Pervari ilçesinde 2004 yılında şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan'ın anaokulu öğretmeni eşi Derya Hakan'ı, görev yaptığı İsmail Hazar Anaokulu'nda ziyaret etti.

Polisler, Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Hakan'a çiçek verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan, Hakan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Bu güzel ve anlamlı günde yanınızda olmak istedik." dedi.

Derya Hakan da şehit eşinin meslektaşlarının kendisini ziyaret etmesinden ötürü mutlu olduğunu ve duygulandığını belirtti.

Çocukları çok sevdiğini ve öğretmen olduğu için kendisini çok şanslı gördüğünü anlatan Hakan, "Beni hatırladığınız ve bu anlamlı günde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Devletimiz var olsun. Benim iki kardeşim de polis. Zaten biz büyük bir aileyiz. İyi ki geldiniz, beni mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

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