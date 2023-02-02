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Spor Adana'da savaş gibi mücadele! Fenerbahçe 1 puanı son dakikalarda kurtardı
Spor

Adana'da savaş gibi mücadele! Fenerbahçe 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adanaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik skorla sona eren maçtaki sert müdahaleler ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 22:43:00 -
Adana'da savaş gibi mücadele! Fenerbahçe 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelede Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada Cherif Ndiaye penaltıdan atarken Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol 88. dakikada Valencia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 45'e, Adana Demirspor da 38'e yükseltti. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Maçta tartışmalı pozisyon

Karşılaşmanın 14. dakikasında Mert Hakan ağları havalandırmayı başardı. Devamında VAR'dan gelen uyarı sonrası elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

Mücadelenin 29. dakikasında İrfan Can'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi nedeniyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Belhanda yaptığı vuruşta kaleci Altay'ı geçemedi.

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