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Aktüel Adana'da Saimbeyli Belediye Başkanı Gökçe, Meclis Toplantısı'nda darbedildi
Aktüel

Adana'da Saimbeyli Belediye Başkanı Gökçe, Meclis Toplantısı'nda darbedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:30:21 -
Adana'da Saimbeyli Belediye Başkanı Gökçe, Meclis Toplantısı'nda darbedildi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda çıkan arbede sırasında darbedilen Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün düzenlenen toplantıda meclis üyeleri arasında gündem dışı maddelerin oylanması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu saldırıya uğrayan meclis üyesi Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, yaralandı. Gökçe, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, hastaneye giderek Gökçe'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ay, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Toplantısı'na gündem dışı maddelerin getirildiğini belirterek gündem dışı maddelerin oylanmasındaki hukuka aykırılığa itiraz eden meclis üyelerine Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesinin saldırıda bulunduğunu söyledi. Ay, şöyle devam etti:

"Bu kavganın her şeyden önce Adana'mıza yakışmadığını ve son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada şehrine hizmet etmek isteyen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Burada Saimbeyli Belediye Başkanımız olan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis üyemiz olan Mustafa Şahin Gökçe'ye yapılan fiili bir saldırı var. Kendisinin şu anda hastanede kontrolleri devam ediyor. Bu olayları provoke eden ve bu olayların Adana'da yaşanmasına sebebiyet veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı şiddetle kınıyoruz. Bu olayların provokatörüdür. Eşkiya Adana'ya hükümdar olamaz. Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine yapılan bu saldırının baş mimarı Zeydan Karalar'ı kınıyoruz. Meclis hukuken yönetilir. Burası 'muz cumhuriyeti' değildir. Adana Büyükşehir Belediyesinin ve Adana'nın itibarını Zeydan Karalar'ın yerle bir etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yapılan bu hukuk dışı fiili davranışı da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Eğer burada hem AK Partili hem de Milliyetçi Hareket Partili Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi üyelerimizin bir tek kılına zarar gelirse bunun birinci müsebbibi Zeydan Karalar'dır. Bunu açıkça belirtiyoruz."

Ay, hiç kimsenin hukukun önünde kendisini tutamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı yapılan oylamayı saydırmayarak oldu bittiye getirmek suretiyle hukuksuz bir yönetim anlayışını Adana'ya dayatamaz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Zeydan Karalar'ın bu tutumunu da şiddetle kınıyoruz. Bunun da hesabını her türlü platformlarda hukuk çerçevesinde sonuna kadar soracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grubuna kalkmış her el ve her sözün şiddetle karşısındayız ve bunları telin ediyoruz, lanetliyoruz. Bu işi provoke eden Zeydan Karalar'ı da önce Adanalı vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum, daha sonra hukukun önünde ne gerekiyorsa bunun da mücadelesini sergileyeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisi Zeydan Karalar'ın babasının çiftliği değildir, burası Adana'nın meclisidir."







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