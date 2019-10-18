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Adana'da sahte içki operasyonu! 209 litre ele geçirildi

Merkez Yüreğir ilçesinde, işlettiği tekel bayisinde 209 litre sahte rakı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 10:32
Adana'da sahte içki operasyonu! 209 litre ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde209 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde sahte içki satışı yapıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda pet şişelere doldurulmuş 209 litre sahte rakı ele geçirdi.

Sahte içkiyle ilgili iş yeri sahibi T.E. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:32
  1. Adana
  2. Merkez Yüreğir ilçesi
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  4. Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi

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