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Aktüel Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
Aktüel

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

İmalathanede 150 şişe sahte içki, 1000 litre etil alkol ve 11 bin sahte etiket ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:48:35 -
Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 150 şişe sahte içki, 1000 litre etil alkol, 11 bin sahte etiket ve 1000 boş şişe ele geçirdi.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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