Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
İmalathanede 150 şişe sahte içki, 1000 litre etil alkol ve 11 bin sahte etiket ele geçirildi
ADANA (AA) - Adana'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 150 şişe sahte içki, 1000 litre etil alkol, 11 bin sahte etiket ve 1000 boş şişe ele geçirdi.
Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.