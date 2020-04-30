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Aktüel

Adana'da sahte deterjan operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Operasyonda, sahte 16 bin 760 kilogram toz ve 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:05:36 -
Adana'da sahte deterjan operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli markalara ait sahte deterjanların ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait sahte 16 bin 760 kilogram toz ve 15 bin 103 litre sıvı deterjan ile 22 bin 990 boş kutu, çok sayıda etiket ve koli ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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