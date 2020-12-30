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Aktüel Adana'da polisten kaçarlarken girdikleri tarlada otomobilleri arızalanan şüphelilerden ikisi yakalandı
Aktüel

Adana'da polisten kaçarlarken girdikleri tarlada otomobilleri arızalanan şüphelilerden ikisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 06:17:10 -
Adana'da polisten kaçarlarken girdikleri tarlada otomobilleri arızalanan şüphelilerden ikisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçarlarken girdikleri tarlada otomobilleri arızalanan 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, içinde 3 kişi bulunan 01 CKR 75 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Aracın plakası ve modeli telsizle tüm polis birimlerine iletilirken, şüphelilerin Çamlıbel, Kiremithane ve Ulubatlı Hasan mahallelerine gitme ihtimaline karşın, ana bağlantı kavşakları da kapatıldı.

Aranan otomobilin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir tarlaya girerek Sezai Karakoç Bulvarı'na doğru ilerlediğinin bildirilmesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Tarlada hasar gören otomobili bırakan şüpheli, ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada havaya ateş açan polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.




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