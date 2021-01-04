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Aktüel Adana’da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah ve çelik yelek ele geçirildi
Aktüel

Adana’da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah ve çelik yelek ele geçirildi

Kaçan 3 şüpheliden biri kovalamaca sonucu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:16:59 -
Adana’da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah ve çelik yelek ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana’da polislerden kaçarken beton bariyere çarparak duran otomobildeki 3 şüpheliden biri yakalandı, araçta pompalı tüfekle bir çelik yelek ele geçirildi. Polis, zanlıların kaçış istikametinde kalaşnikof silah buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda içinde 3 kişinin bulunduğu 01 DOP 52 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Zanlılar, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin peşine düştüğü araç, Trafik Kavşağı'nda beton bariyere çarparak durdu.

Aracın ön kısmının büyük hasar gördüğü kazada 3 şüpheli yaya olarak kaçışlarını sürdürdü.

Otomobilde yapılan incelemede bir pompalı tüfek ile çelik yelek ele geçirildi.

Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin de arasında olduğu çok sayıda polisle ara sokaklarda ve metruk binalarda arama yapıldı.

Ekipler, bir evin damına çıkarak kaçan şüphelilerden Mustafa O'yu kovalamacayla yakaladı.

Zanlının kaçtığı güzergahta yapılan incelemede ise bir kalaşnikof piyade tüfeği bulundu.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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