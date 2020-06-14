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Aktüel

Adana'da polisten "drone" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:06:09 -
Adana'da polisten "drone" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

ADANA (AA) - Adana'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ses sistemi bağlanan "drone" ile vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki ana arterlerde, şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT sorgularını hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi.

Ekipler, her araç kontrolünün ardından ellerini dezenfekte ederken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske hediye etti.

Uygulamada, ses sistemi bağlanan "drone" ile vatandaşlara, "Koronavirüsle mücadelede yeni döneme giriyoruz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi hep birlikte aşacağız. Teşekkür ederiz." şeklinde anonsla uyarı yapıldı.

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