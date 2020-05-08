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Aktüel

Adana’da polisler sürücülere gül dağıttı

Adana’da “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” nedeniyle trafik polisleri sürücülere gül dağıtıp broşür verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:28:01 -
Adana’da polisler sürücülere gül dağıttı

Adana’da “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” nedeniyle trafik polisleri sürücülere gül dağıtıp broşür verdi.


Seyhan İlçesi’ne bağlı Atatürk Caddesi’nde toplanan ekipler, önce motosiklet ve otomobiller ile konvoy düzenledi. Daha sonra ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtıp ateşlerini ölçerek korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


Ekipler, uygulama esnasında sürücü ve yolculara maskede dağıttı.


Bir araç ise kent içerisinde gezerek "Evdeyim Ama Kurallar Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" anonsu yaptı.

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