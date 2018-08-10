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Adana'da polisi görünce uyuşturucuyu pencereden attı

Merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evindeki toz esrarı dışarı atan şüpheli gözaltına alındı.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:11
Adana'da polisi görünce uyuşturucuyu pencereden attı

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın suçlularla daha etkin mücadele edilmesi yönündeki talimatı kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışla Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bu sırada şüpheli E.Ç'nin pencereden sokağa uyuşturucu madde attığını tespit etti.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, sokakta yaklaşık 152 gram gelen toz esrar buldu.

Evde yapılan aramada ise beze sarılı halde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 830 lira ele geçirildi.

Zanlı E.Ç, sorgulanmak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:11
  1. Adana
  2. Para
  3. toz esrar
  4. uyuşturucu

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