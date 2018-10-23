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Adana'da polise yakalanmamak için 'medyum' tutmuşlar!

Yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdırdıktan sonra VIP minibüs kiralayıp barlarlarda para harcayan ve göl manzaralı villalarda yaşayan çetenin 'medyum' tutup muska yaptırdığı anlaşıldı.

23 Ekim 2018 Salı 09:26
Adana'da polise yakalanmamak için 'medyum' tutmuşlar!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik 16 Ekim'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koçbaşları ile kapıları kıran polisler, 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan Atlas' ın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drone kamerayla da kayıt yapılan görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan Atlas ve Eren T. 'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçlada gece kulüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece klubünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığıda belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete liderininde Okan Atlas'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MEDYUM' TUTUP MUSKA YAZDIRMIŞLAR

Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polis, çetenin evine yaptığı baskında muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ve iplik örgüleri olduğunu gördü. Yapılan detaylı sorguda ise, çete lideri Okan Atlas' ın polise yakalanmamak için ve işlerinin iyi gitmesi için 'Medyum'a gittiği daha sonradan çeteye katılan Niyazi Aydın'a (45) bin 500 liraya muska yaptırdığı ortaya çıktı. Muska yaptıktan sonra, Okan A.'nın dolandırıcılık yaptığını öğrenen Aydın ise, " O işler öyle olmaz, ben size temiz banka hesapları bulurum" dedikten sonra çeteye katıldığı öğrenildi. Okan Atlas'ın polise yakalanmaması için saç kılından ve iplerden örgüler yapan Aydın'ın kağıt parçalarına Arapça yazılar yazdığı da anlaşıldı. 

POLİS, BENİM 'CİNLERDEN' HIZLI ÇIKTI

Tüm bu detayları öğrenen polis ise, Aydın'ın cep telefonuna el koydu. Şüphelinin ayrıca gözaltına alındığı esnada ekiplere sahte kimlik verdiği de ortaya çıktı. Sorgusunda asıl mesleğinin 'astrolog' olduğunu belirten Aydın, " İnsanlara hayatlarını daha iyi yaşayabilmeleri için tavsiyelerde bulunurum. Dini kitapları araştırıyorum, çok okuyup insanlara muska hazırlarım" dediği öğrenildi. Aydın'ın ayrıca, ' Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlali, güveni kötüye kullanma, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca 1997'de 'Kasten adam öldürme' suçundan cezaevine girdiği ve af kapsamında tahliye olduğu da öğrenildi. Aydın, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüğü sırada polislere ' Siz benim cinlerden hızlı çıktınız' dediği öğrenilirken, cep telefonu üzerinden yurtiçi ve yurtdışı'ndaki kişilerin kahve falına baktığı anlaşıldı. Sosyal medya hesaplarından irtibat kurduğu vatandaşların istedikleri 'büyüleri' yaptıktan sonra, para aldığı da ortaya çıkan Aydın'ın daha sonra polise, 'Cin falan yok, yolumuza bakıyoruz' dediği öğrenildi. 

Niyazi Aydın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:26
  1. Aydın
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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