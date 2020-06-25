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Aktüel

Adana'da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Kurtarılan Elif Canatar: - "O günü hiç unutamam. Beni kurtaran polisimizin yüzünü görememiştim ama şimdi gördüm. O da artık benim bir evladım gibi. Allah kendisinden razı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:37:02 -
Adana'da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu

ADANA (AA) - Adana'da sualtı polisi, 6 gün önce sağanak nedeniyle bodrum katını su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadını evinde ziyaret etti.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel bir hastanede bel ağrısı nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Elif Canatar'ın, 19 Haziran'da sağanak nedeniyle bulunduğu zemin katı su bastı. Burada mahsur kalan ve polis tarafından kurtarılan Canatar, daha sonra kendisini kurtaran dalgıç polise teşekkür etmek istedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Canatar, rahatsızlığı nedeniyle evinden dışarıya çıkamayınca yakınları durumu Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin onayıyla Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Kemal Alış ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Canatar'ı evinde ziyaret etti.

Kendisini kurtaran polisin ziyaretine de gelmesi karşısında mutluluk duyan Canatar, gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.

Canatar, bulunduğu odayı bir anda su basmasıyla mahsur kaldığını, kurtulmak için bağırarak yardım istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dayanamayacak duruma geldiğimde polis el feneriyle ışık tutup seslendi. Sakin olmamı söyledikten sonra yanıma gelip beni kurtardı. Kendimden geçmiştim. O günü hiç unutamam. Beni kurtaran polisimizin yüzünü görememiştim ama şimdi gördüm. O da artık benim bir evladım gibi. Allah kendisinden razı olsun."

Kemal Alış da kurtardığı Canatar'ın her zaman yanında olduklarını dile getirerek, yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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