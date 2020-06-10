  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da polis sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:50:27 -
Adana'da polis sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka önlerinde sıra bekleyen ve sokakta yürüyenlere sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubelerinin önünde sıra bekleyen ve yolda yürüyen vatandaşlardan maskesiz dışarıya çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Vatandaşlardan bazıları maskelerini yanlarına almayı unuttuklarını söyledi.

Ekipler, tedbir almadan dışarı çıkanlara maske verdi.

Polisin denetim yaptığını gören bir grup genç ise yolunu değiştirdi.

Ekip araçlarından halkın yoğun olduğu yerlerde megafonla, "tüm kurallara hassasiyetle uyalım. Bu dönemi inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

Polis ayrıca esnafa da maske dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı