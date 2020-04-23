  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da polis, resmigeçitle evlerindeki vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı

Geçit töreni yapıp klasik otomobil ve polis araçlarıyla düzenlenen kutlamaya, vatandaşlar da Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri evlerinin balkonlarından ortak oldu

2020-04-23 13:03:00 -
Adana'da polis, resmigeçitle evlerindeki vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokaklarda klasik otomobille geçit töreni yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için 23 Nisan kutlamaları kapsamında halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı.

Ekipler, klasik bir otomobili ve polis araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak kentteki bazı sokakları gezdi.

Müzik yayını da yapılan araçlarla, balkonlarındaki vatandaşların bayramı kutlandı.

Vatandaşlar da Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkonlarından, kutlamalara alkışlarla ortak oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün "Can polis" olarak adlandırdığı iki "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı