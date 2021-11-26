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Gündem Adana'da PKK operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Adana'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:39:00 -
Adana'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 zanlının yakalanması için polis ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı, adreslerde bez parçaları ve örgütün sözde yayın organı niteliğindeki dergi ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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