Adana'da PKK operasyonu!
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.03 Ocak 2019 Perşembe 09:30
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Aralık'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşımda bulunarak terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemiş, şüphelilerden 5'ini yakalamıştı.
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