  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da pitbull operasyonu
Yerel

Adana'da pitbull operasyonu

Adana polisi, beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpek operasyonu düzenledi. 3 yetişkin 6 yavru köpeğe el koyarak barınağa teslim eden ekipler sahiplerine cezası yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:45:00 -
Adana'da pitbull operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerin bulunup el konulması için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı araştırmada 3 ayrı adreste pitbull cinsi köpek beslendiği bilgisine ulaştı.

29 bin lira para cezası

Söz konusu adreslere baskın düzenleyen ekipler ilk adreste M.S.K.'ya ait bir pitbull cinsi köpek bularak köpeğe el koyup sahibine 9 bin 563 lira para cezası yazdı. İkinci adreste ise 6 sahipsiz pitbul yavrusu bulundu. Polis 3. adreste ise S.İ.'ye ait iki pitbull cinsi köpek buldu. Polis köpeklere el koyup S.İ.'ye 19 bin 126 lira para cezası kestikten sonra köpekleri hayvan barınağına teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira
Medya

Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

Kindar sol zihniyet, mezarında bile rahatlık vermediği AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulundu.
Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı
Dünya

Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı

Tayvan hükümeti, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) gerçekleştireceği muhtemel bir hava saldırısında kullanılacak 117 bin sığınağa ilişkin ç..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay