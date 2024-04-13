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Yerel Adana'da pitbull dehşeti
Yerel

Adana'da pitbull dehşeti

Yeniakit Publisher
2024-04-13 23:41:00 -
Adana'da pitbull dehşeti

Adana Seyhan'da 4 yaşındaki kız çocuğu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.U. Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta annesi B.U. ile yürüdüğü esnada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan A.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden A.U. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sahibinin de köpeğini alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
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