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Adana’da petrol umudu tavan yaptı

Adana’nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam eden Rowan Norway platformundan vatandaşlar umutla haber beklerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının bölgede ikinci bir kuyuda sondaja başlandığını açıklaması heyecanı iyice arttırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Adana’da petrol umudu tavan yaptı

Adana’nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam eden Rowan Norway platformundan vatandaşlar umutla haber beklerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının bölgede ikinci bir kuyuda sondaja başlandığını açıklaması heyecanı iyice arttırdı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adana’nın Karataş ilçesinin güneyinde açılan Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol arama çalışmaları başladı. Geçtiğimiz ay Mersin açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapan Rowan şirketine ait ’Rowan Norway’ platformu, römorkörler yardımıyla Karataş’ın yaklaşık 15 kilometre açıklarına çekildi.


Proje kapsamında Karataş’ın güneyinde 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda başlayan ve 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken, Karataşlı vatandaşlar ise petrol arama çalışmalarından gelecek iyi haberleri dört gözle bekliyor.


Uzun yıllardır balıkçılık yapan vatandaşlardan Selahattin İncekalan, petrol arama çalışmalarından umutlu olduklarını ifade ederek, "İnşallah petrol çıkarabiliriz. Memleket için çok iyi olacaktır. Eğer petrol çıkarabilirsek, ben de tekneyi değiştireceğim zaten. Geleceğini duyduğumuz 2. platformu göremedik. Belki İskenderun taraflarında olabilir. Karataş’tan Tuzla Sahili’ne kadar platform yok" diye konuştu.


Mahmut Erol isimli vatandaş ise petrol arama çalışmalarıyla ilgili, "Eğer petrol bulunursa Karataş ve Adana’yı kalkındırır, bölgeyi ihya eder. Mazot’un litresi 7 lirayı bulmuş" ifadesini kullandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki hafta konuk olduğu bir ajansın editör masası programında Adana’da ikinci bir kuyuda sondaj çalışmalarına başlandığını, hedeflerinin 4 bin 500 metre olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
  1. doğa

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