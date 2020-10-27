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Aktüel Adana'da otomobilin ses sistemine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da otomobilin ses sistemine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:54:59 -
Adana'da otomobilin ses sistemine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis, harici ses sisteminde uyuşturucu ele geçirdiği otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığından şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Otomobili durduran ekip narkotik dedektör köpeği "Tunga" ile arama yaptı.

Köpeğin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, harici ses sistemine gizlenmiş 1 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki B.A. (29) ve S.K. (27) gözaltına alındı.

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