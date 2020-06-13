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Aktüel

Adana'da otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 11'i telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:47:45 -
Adana'da otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 11'i telef oldu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aracın çarptığı sürüdeki koyunlardan 11'i telef oldu.

Karaömerli Mahallesi'nde Kadir Çiftçi idaresindeki 06 THJ 92 plakalı otomobil, otlak alandan yola giren koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü yaralanmazken, otomobilin çarptığı 11 koyun telef oldu.

Koyunların sahibi Yahya Bebek, hayvanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Otomobil sürücüsü Çiftçi, telef olan 11 koyunun maddi değerini ödeyerek Bebek ile anlaştı.

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