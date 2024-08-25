Adana'da otomobil çarpmıştı! O çocuk hayata gözlerini yumdu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Hacıali Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asiye N'ye (12) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Asiye N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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