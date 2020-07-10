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Aktüel

Adana'da otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:26:57 -
Adana'da otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da, halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Bulvarı'nda Veysel K. idaresindeki 01 J 0157 plakalı halk otobüsü ile Mustafa Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Veysel K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı halk otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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