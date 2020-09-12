Adana'da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi

ADANA (AA) - Adana'daki tüm camilerde orman yangınlarına karşı yağmur duası yapıldı.

Adana İl Müftülüğünce Pozantı, Hatay'ın Dörtyol ve Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinde süren orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde öğle namazının ardından yağmur duası edildi.

İl Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ve çevre illerde devam eden orman yangınları bulunduğunu söyledi.

"Yangınların son bulması, millet ve memleketimizin selameti için, bugün öğle namazına müteakip tüm camilerimizde tesbihattan sonra yağmur duası edildi." diyen Çınar, duanın cami içerisinde, Kovid-19 tedbirlerine uygun gerçekleştirildiğini belirtti.



