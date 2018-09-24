Adana'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındığı bildirildi.24 Eylül 2018 Pazartesi 20:45
Alınan bilgiye göre, Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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