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Yerel Adana'da orman yangını 3'üncü gününde sürüyor 15 mahallede 285 ev tahliye edildi
Yerel

Adana'da orman yangını 3'üncü gününde sürüyor 15 mahallede 285 ev tahliye edildi

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Adana'da orman yangını 3'üncü gününde sürüyor 15 mahallede 285 ev tahliye edildi

Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi; müdahale havadan ve karadan yeniden başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi; çok sayıda ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Orman Genel Müdürlüğü, 9 Eylül akşamı yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangına müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dailer Mahallesi'nde aileler yardım bekliyor

Aladağ ilçesine bağlı Dailer Mahallesi'nde evleri yanan aileler, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

46 yıldır aynı evde oturan 6 çocuk annesi Fatiş Gül (70), bedensel engelli eşi Mehmet Gül (72) ile birlikte canlarını zor kurtardığını anlattı. Gül, o anları şöyle aktardı: "Ev yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Bizim köyümüzde tek giriş-çıkış var. Bizi arayıp 'Yangın köye yaklaştı, kaçın kurtulun' dediler. Biz eşimle hemen çıktık. Eğer çıkmasak bizde yanardık. Eşim engelli olduğu için onu da bırakıp kaçamam. Buna da şükür. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı."

Bütün hatıralarının yanarak küle döndüğünü belirten Fatiş Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 çocuğum var ve hepsini bu evden çıkarttım, evlendim. Bütün hatıralarım yandı. Çocukluğumun hatıraları, resimlerim gitti. Onları görünce bende yanıyorum."

Yangından tekerlekli sandalyesini alarak kaçtığını ve bütün eşyalarının yandığını anlatan Mehmet Gül ise şunları söyledi: "Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı. Bir daha onları alamam. Gücüm yetmez. Allah'tan hayırlısı, yapacak bir şey yok. Alev buraya gelmeden kaçtık. Ana yurdum burası, dayanamıyorum. Tekerlekli sandalyelerim de yandı. Bir tek şuanda kullandığım kaldı" dedi.

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