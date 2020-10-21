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Aktüel Adana'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasından yakalandı
Aktüel

Adana'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasından yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:47:24 -
Adana'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasından yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, hastane otoparkından motosiklet çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 01 YM 327 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışmasında, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin eşkali ve kimliği saptandı.

Takibe alınan şüpheli, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

Motosikleti çaldığını itiraf eden şüpheli Z.Y. polis merkezine götürüldü.

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