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Aktüel Adana'da molozların altında mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı
Aktüel

Adana'da molozların altında mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:51:19 -
Adana'da molozların altında mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da molozların altında mahsur kalan 3 köpek yavrusu kurtarıldı.

Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde moloz dökülmüş alanda oynayan çocuklar, köpek sesi duydu. Çocuklar, kontrol ettikleri molozun altındaki 2 köpek yavrusunu kurtarırken birini çıkaramadı.

Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, moloz yığınındaki demirleri keserek köpek yavrusuna ulaştı.

Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla diğer köpek yavrusunu da çıkardı.

Kozan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek yavrularının bakımını üstlendiğini belirtti.


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