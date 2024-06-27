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Yerel Adana'da mezarlar tahrip edildi
Yerel

Adana'da mezarlar tahrip edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-27 13:58:00 -
Adana'da mezarlar tahrip edildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir mezarlıktaki 30 kabir henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Karslılar Mahallesi Mezarlığı'ndaki bazı kabirlerin mermerlerine zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mezarlığa giden belediye görevlileri, 30 kabre zarar verildiğini, mermerlerin kırıldığını belirledi. Polis ekipleri de mezarlık ve çevresinde inceleme yaptı.

Belediye ekipleri, zarar gören kabirlerin onarımı için çalışma başlattı.

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