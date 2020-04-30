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Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19'dan korunması projesi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:30:22 -
Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19'dan korunması projesi

ADANA (AA) - Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması ve gıda tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki çadır bölgelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin salgından korunmalarına yönelik önleyici sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve gıdaların hasat edildikten sonra tüketiciye hijyenik olarak ulaştırılması amacıyla hazırlanan projenin protokolü Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Vali Mahmut Demirtaş, törende yaptığı açıklamada, "Salgın tehlikesi başladığından beri ilimizde birçok faaliyet gerçekleştirdik. Protokolünü imzaladığımız bu projemizle salgının tarım işçilerimiz arasında yayılmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında, 15 bin mevsimlik tarım işçimizin yaşadığı çadır bölgelerinde mobil sağlık hizmeti vermeyi, Kovid-19 vakalarına karşı hızlı önlem almayı ve hasadı gerçekleştirilen tarım ürünlerinin tüketiciye hijyenik koşullarda ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

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