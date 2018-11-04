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Adana'da lüks araç hareketliliği: Ara sokakta yakalandı

Polisin "dur" ikazına rağmen lüks otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sırasında yaptığı kazanın ardından yaya olarak kaçtığı ara sokakta enselendi.

04 Kasım 2018 Pazar 11:43
Adana'da lüks araç hareketliliği: Ara sokakta yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 LT 524 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen otomobiliyle kaçması üzerine polis, durumu telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği ASKİ, Hastaneler ve Zilli Dede Kavşağı'nda önlem aldı.

Şüpheli aracın peşinden bir süre ilerleyen polis ekibi, otomobil sürücüsünün Hastaneler Kavşağı'nda kaza yapmasının ardından Sümer Mahallesi'ne kaçması üzerine takibi yaya olarak sürdürdü.

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ARA SOKAKTA YAKALANDI

Mahallenin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu için polisten kaçtığı ileri sürülen ve ismi belirtilmeyen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından otomobilden yağ ve benzin sızıntısı olması nedeniyle önlem amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Trafiğe bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:43
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