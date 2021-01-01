  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kumar oynarken yakalanan 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza
Aktüel

Adana'da kumar oynarken yakalanan 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:34:25 -
Adana'da kumar oynarken yakalanan 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

ADANA (AA) - Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye para cezası verildi.

Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde bir bağ evinde ve ikamette kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adreslere baskın düzenledi.

Ekipler, Yumurtalık ilçesinde İ.B'ye ait bağ evinde 12, Karataş ilçesinde M.Y'ye ait ikamette ise 6 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Adreslerde, iskambil kağıdı, tavla ve okey takımı, bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!
Gündem

Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde ..
Merkezi Yönetim Bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar TL
Ekonomi

Merkezi Yönetim Bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar TL

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Fransız gazeteciden Erdoğan itirafı
Gündem

Fransız gazeteciden Erdoğan itirafı

Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda önemli b..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay