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Kobi Adana'da "Kreatif Endüstrilerde Kadrajın Ekonomisi" paneli düzenlendi
Kobi

Adana'da "Kreatif Endüstrilerde Kadrajın Ekonomisi" paneli düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:01:00 -
Adana'da "Kreatif Endüstrilerde Kadrajın Ekonomisi" paneli düzenlendi

Adana'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından "Kreatif Endüstrilerde Kadrajın Ekonomisi" paneli gerçekleştirildi.

Kreatif ekonomisini büyütecek katma değerli ürün ve hizmetler tasarlamak, kreatif endüstrilere yatırımı özendirmek, özgün fikirlerin çoğalmasını sağlayarak güçlü bir kreatif ekonomi oluşturmak amacıyla "Turuncu Konuşalım Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen panel, Adana Ticaret Odası (ATO) Toplantı Salonu'nda yapıldı.

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

ATO Meclis Üyesi Vedat Gündoğan da Türkiye'de kreatif endüstrilerin son yıllarda öncü ve popüler olan bir ticari kavram olduğunu belirtti.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Üyesi ve Turuncu Konuşalım Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, kreatif endüstrilerin 16 sektörden oluştuğunu aktardı.

Sektörün dünyada dolaylı hacminin 2 trilyon dolar olduğunu vurgulayan Kuzu, "Doğrusal 300 milyar dolarlık hacmi bulunan sektörde Türkiye, 206 ülke arasında 30 milyar dolarla yüzde 10'u almakta. Bu parayla biz her yıl 15 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptırabiliyoruz. Bir fikir üretiyoruz her yıl 15 köprü yaptırabilecek bir parayı elde ediyoruz. Bunun içinde fotoğrafçılık, dizi ve sinema da var." diye konuştu.
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Kuzu, en öne çıkan ve en planlı ilerleyen sektörün dizi ve film sektörü olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen panelde, Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Müdür Yardımcısı Serap Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Koordinatörü Belgin Aslan, KOSGEB Adana Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Emre Demir, Halkbank Adana Bölge Koordinatörlüğü Kredi Tahsis ve Yönetimi Bölüm Müdürü Oğuz Karakuş, sektöre ilişkin projeler ve destekler konusunda konuşma yaptı.

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