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Aktüel

Adana'da Kovid-19'u yenen hastalar umut verdi

Karantina altındaki Tufanbeyli'de virüsü yenen 82 yaşındaki Mustafa Arıkan ile 36 yaşındaki kanser hastası Sevinç Çinçik taburcu edildi

2020-04-18 19:55:54 -
Adana'da Kovid-19'u yenen hastalar umut verdi

ADANA (AA) - Adana'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altındaki Tufanbeyli ilçesinde Kovid-19'a yakalanan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan ile 36 yaşındaki kanser hastası Sevinç Çinçik virüsü yendi.

Şikayetleri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran Mustafa Arıkan'a Kovid-19 teşhisi konuldu. Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Arıkan, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Arıkan, kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kanser hastası Sevinç Çinçik de Kayseri'de kemoterapi gördükten sonra geldiği evinde rahatsızlandı. Yapılan test sonucu Kovid-19 teşhisi konulan Çinçik, Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

İyileşerek evine, çocuklarının yanına dönen Çinçik, kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.


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