Adana'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk sokakta pompalıyla adamın hayatına son verdi

Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç (32), iddiaya göre 10 yaşındaki M.F.K.'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. M.F.K. polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakalanırken, Ali Genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SIRTINDAN VURULDU... Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, 01 AAD 441 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre M.F.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç, kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise evine doğru kaçtı.

POMPALI TÜFEKLİ BİRLİKTE YAKALANDI... Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ağır yaralı olan Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı. Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

HAYATINI KAYBETTİ... 10 yaşındaki M.F.K.'nın pompalı tüfeği ile açtığı ateş sonucu yaralanan Ali Genç, ameliyata alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.