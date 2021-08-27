Adana'da köpeklerden kaçarken araba çarpan çocuk hayatını kaybetti! Türkiye bu sorunu akl-ı selimle çözmeli

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Adana'da 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, mahallesindeki yaklaşık on köpeğin saldırısına uğradı. Başıboş köpeklerden kaçan küçük çocuk, panik halinde, sürdüğü bisikleti ile yola kaçtı. 13 yaşındaki Derin, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mahalleli: Sürekli çocuklara saldırıyorlar

Üzücü olay, Adana'nın Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, köpeklerin daha önce de bir çocuğa saldırdığını, kaçan küçük çocuğun araba çarpması sonucu ayağının kırıldığını belirtti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne durumu defalarca aktardıklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerin geri dönüş yapmadığını iddia etti. İHA'ya konuşan bir vatandaş, şunları söyledi: "Köpekler, çocukları, burada sürekli kovalıyor. Yine mahallemizdeki bir çocuğu kovalamışlardı. O çocuğa da araba çarpmıştı. Ayağı kırılmıştı."

Bu ilk değil!

Benzer bir üzücü olay da önceki ay, İstanbul Büyükçekmece'de yaşanmıştı. Ekrem Binak adlı genç adam, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kaldırımda yürüyordu. Bu esnada başıboş köpek bir anda genç vatandaşa saldırdı. Köpekten kaçan genç adam, panikle, farkında olmadan yola atladı. Binak'a kamyon çarptı. Ekrem Binak ağır yaralandı.

Türkiye'nin köpek sevgisi ile ayağa kalktığı olay: Daire 16

Geçtiğimiz hafta, Çorum'da kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada viral olmuş ve tüm Türkiye köpek sevgisi ile ayağa kalkmıştı. Çorum'da yaşayan Özay Kaya adlı vatandaş, sitenin girişinde bir sokak köpeğine kulübe yapmıştı. Site yönetiminin, köpeği yetkililere şikayet etmesine sinirlenen Özay, apartmanın bahçesinde, bağırarak, şunları söylemişti: "Sokağın ya da apartmanın değil herkesin köpeği bu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Şikâyet edenler apartmanın kapısını açık tutmasın. Hiç kimseye zararı olmayan köpeği kim belediyeye şikâyet ediyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var bu köpeğin. Biraz insan olalım. Apartmanın içerisine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvana... Daire 16'dayım. Adım Özay Kaya..."

Hepimizin ortak paydası: Hayvan sevgisi

Özay Kaya'nın sözleri sonrasında twitterda 'Daire 16' hashtagh'i ile binlerce paylaşım yapılmış, Özay Kaya desteklenmişti. Ancak Türkiye, bir haberle, köpek sevgisi üzerine ayağa kalkarken, ertesi gün yaşanan üzücü olayla yıkılıyor. Adana'da, İstanbul'da ve diğer bütün illerde, başıboş köpeklerin, ölümlere ya da ciddi yaralanmalara sebebiyet verdiği olaylar, herkesin ortak 'hayvan sevgisi' paydasında buluşmasına karşın, önlem alınması gerekliliğini de gözler önüne seriyor.

Akl-ı selim ile çözülmeli!

Uzmanlara göre, sözde hayvanseverler tarafından küçükken alınıp, sıkılınca sokağa salınan köpekler, belediyeler tarafından da gereken ilgi gösterilmeyince, yaşadıkları travma, açlık ve benzeri sebeplerle, sokaklarda başıboş kalarak, dehşet saçıyor. Birtakım çevreler, hayvanların barınaklara verilmesine karşı çıksa da yaşanan bu üzücü olaylar zinciri, belediyelerin hayvanlar üzerindeki sorumluluklarının önemine dikkat çekiyor. Tüm olanların sonunda, 'Defalarca şikayet ettik, ilgilenilmedi' söylemi, belediyelerdeki eksikliğe işaret ederken, kamuoyu, başıboş sokak hayvanlarının, yeme-içme sıkıntısı yaşamayacağı alanlarda, gözetim altında tutulması için gerekenin yapılmasını, ve yetkililerin ivedilikle bu soruna eğilmesini bekliyor.