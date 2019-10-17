Adana'da komşu aileler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı17 Ekim 2019 Perşembe 17:56
Belediyeevleri Mahallesi'ndeKadir Yavuz ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu İzzet B. arasında sokakta kavga çıktı.
Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada Kadir Yavuz, İzzet B. Seçil Ö, Seda Y. ile yoldan geçen Turgay S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler ResulY. ve Deniz K'yi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
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