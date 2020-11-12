Adana'da kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da kocasının 4 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan N.G. (23), tartıştığı eşi S.G'yi (26) göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalede bulundukları kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
S.G'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan koca polis ekiplerince gözaltına alındı.